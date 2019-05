Ravezzani dimentica il fatturato Juve: "Playoff in A? Il problema non sono le regole, ma le avversarie"

Nell'ultimo periodo si è parlato della possibilità di inserire i play-off in Serie A per rendere il tutto maggiormente interessante. La Juventus, rispetto a tutte le altre, ha un gap molto elevato, una sorta di abisso. Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, non la pensa così, soprattutto per i fatturati e ignora questo particolare su Twitter:

"A dispetto di chi parla di play off per ridare interesse alla serie A, la stagione si conclude in modo emozionante per la volata Champions. Lo scudetto assegnato alla Juve in largo anticipo non è problema che si risolve con nuove regole, ma con avversarie più capaci. Tutto qui".