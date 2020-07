Radio Punto Nuovo - Ritiro Napoli a Castel di Sangro, prevista lunedì la firma sulla convenzione. Accordo fino al 2025

Prevista lunedì la firma tra la SSC Napoli e la Regione Abruzzo per la convenzione che renderà Castel di Sangro la nuova sede per il ritiro estivo degli azzurri, come racconta Radio Punto Nuovo.

Ultime notizie Napoli - Si è riunita ieri, a L’Aquila, a Palazzo Silone, la giunta della RegioneAbruzzo, in seduta ordinaria, presieduta dal Presidente Marco Marsilio. Di seguito il comunicato relativo al ritiro estivo della SSCNapoli a CasteldiSangro: