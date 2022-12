Quando Pelè disse "Forza Napoli!" insieme a Gigi D'Alessio | VIDEO

Nel giorno della scomparsa di Pel√®, uno dei pi√Ļ grandi giocatori nella storia del calcio, tornano alla mente i momenti in cui O Rey ha avuto a che fare con il Napoli, come quando racconto di essere stato vicino a firmare per il club azzurro, oppure quando insieme a Gigi D'Alessio disse "Forza Napoli!".

Era l'estate del 2016, Higuain era appena andato via da Napoli e Gigi D'Alessio era in tour in Brasile e a Rio de Janeiro ebbe l'onore di incontrare di persona Pelé. 

Questo lo scambio di battute tra i due. Gigi D'Alessio esordisce dicendo: "Higuain è andato via, io sono venuto qui a Rio de Janeiro perché insieme al grandissimo voglio dire...", lì Pele lo interrompe e prende la parola: "Grazie, io non sono un buon cantante, ma forza... Napoli!". Guarda il video in allegato.