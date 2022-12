Ultim'ora: è morto Pelè! Era da tempo in ospedale

Pelè è morto! Ultim'ora: diverse fonti riferiscono la notizia secondo cui Pelé si sarebbe spento.

Da tempo l'ex calciatore della Nazionale brasiliana era in ospedale per un tumore al colon e la sua famiglia stava vegliando su di lui.

Pelè

È morto Pelè

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la notizia sembra essere accertata: è morto Pelè all'età di 82 anni.

Da inizio novembre Pele era ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, ma prima di Natale le sue condizioni di salute si erano aggravate, al punto che l'intera sua famiglia lo aveva raggiunto in pianta stabile all'ospedale, per trascorrere con lui i suoi ultimi giorni di vita.

La causa della morte è da rintracciarsi nelle complicazioni legate al tumore al colon, malattia con la quale Pelé combatteva da mesi.

Pelè Brasiledz

Pelè è universalmente riconosciuto come uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, per alcuni secondo solo a Maradona, per altri - soprattutto in Brasile - fu addirittura superiore a Maradona.

Detiene anche il record di gol realizzati in carriera, ben 1281 gol in 1363 partite tra il 1952 e il 1977, di cui 757 gol in partite ufficiali.

Cordoglio SSC Napoli per Pele

Il cordoglio della SSC Napoli per la scomparsa di Pele: