Probabili formazioni Inter-Napoli: De Vrij in forse. Conte pensa a Sanchez dall'inizio. Gattuso con tanti dubbi tra centrocampo ed attacco. In porta ancora Ospina?

Probabili formazioni Inter-Napoli. La SSC Napoli si avvicina alla chiusura della stagione di Serie A, gli azzurri saranno ospitati allo stadio San Siro dall'Inter di Antonio Conte.

INTER - Oltre agli infortunati Sensi e Vecino, Antonio Conte dovrà rinunciare a Gagliardini che è squalificato per la gara col Napoli. In fortissimo dubbio c'è l'olandese De Vrij che ha subito una lieve distorsione al ginocchio. Se non dovesse farcela spazio ad uno tra Ranocchia e Godin. Skriniar e Bastoni certi del posto davanti al portiere Handanovic. Sulle corsie esterne di centrocampo Candreva a destra e Young a sinistra, in mediana Barella e Brozovic. Eriksen è in ballottaggio con Borja Valero per il ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. Lukaku sarà accompagnato da Sanchez o Martinez, col primo in leggero vantaggio.

NAPOLI - Gattuso orfano di Manolas (botta al costato) e di Mertens (squalificato). Si rinnova il ballottaggio tra i due portieri Ospina e Meret (il colombiano dovrebbe spuntarla). Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui (Hysaj gli contende il posto). A centrocampo Gattuso ha ancora qualche dubbio tra Demme e Lobotka e tra Fabian, Allan ed Elmas. Sicuro dall'inizio ci sarà Zielinski. In attacco premono sia Politano che Lozano, ma il tecnico del Napoli è orientato a schierare Callejon, Milik ed Insigne.

Insigne e Mario Rui

Probabili formazioni Inter-Napoli

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (Ranocchia o Godin), Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen (Borja Valero); Lukaku, Sanchez (Martinez). A disposizione: Padelli, Berni, D'Ambrosio, Godin, Biraghi, Asamoah, Ranocchia, Agoume, Moses, Borja Valero, Martinez, Se. Esposito. All: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina (Meret); Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (Hysaj); Fabian (Allan o Elmas), Demme (Lobotka), Zielinski; Callejon (Politano), Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Luperto, Elmas, Allan, Younes, Lobotka, Politano, Lozano. All: Gattuso.

