Primavera Napoli, Zedadka ha lasciato l'Italia ed è in Francia: attende novità sulla ripresa dei campionati

Notizie calcio Napoli - Se tutti i giocatori del Napoli sono rimasti in Italia durante questo periodo di quarantena forzata a causa della pandemia da Coronavirus, c'è un giocatore delle giovanili della squadra azzurra che ha invece lasciato Napoli e l'Italia. Si tratta di Karim Zedadka, che ha all'attivo anche 2 convocazioni con la prima squadra nonché la partecipazione all'ultimo ritiro del Napoli a Dimaro.

A svelare la partenza di Zedadka è stato suo fratello Akim, giocatore del Clermont. Il tutto in un'intervista via Instagram al portale Dzfoot rivela che il giocatore è in attesa di conoscere novità sullo svolgersi dei campionati in Italia: "Karim è in Francia al momento e non so quale sarà il suo futuro. A gennaio ha avuto la possibilità di scegliere di restare a Napoli o andare in prestito in qualche squadra. Alla fine ha deciso di restare in azzurro".