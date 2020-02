Pranzo UEFA, arrivano i massimi dirigenti del Barcellona ed i media spagnoli chiedono: "Tutto bene con il Coronavirus?" [VIDEO CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - Alla spicciolata, nella straordinaria location di Villa D'Angelo, stanno arrivando tutti i dirigenti di Napoli e Barcellona che prenderanno parte al pranzo UEFA, tradizionale nel giorno delle gare di Champions League. Pochi istanti fa sono arrivato nel noto ristorante anche i due massimi dirigenti del club catalano, vale a dire il vicepresidente Javier Cardoner e Bartomeu (atterrato a Napoli in data odierna alle ore 12.00 e per questo arrivato leggermente in ritardo), il numero uno della società blaugrana. Ad entrambi i colleghi spagnoli lì presenti hanno chiesto a chiare lettere: "Tutto tranquillo con il Coronavirus?" Insomma, questa situazione sta assumendo sempre più i contorni di una psicosi internazionale, come confermato dall'apprensione anche dei media iberici, alimentata ancora di più dai tanti casi di contagio fin qui registrati in Italia.

