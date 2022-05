Playoff Serie B: Pisa-Benevento 1-0, i campani restano in Serie B

Calcio - La squadra campana di Vigorito resta in Serie B: Pisa-Benevento termina 1-0 e dopo l'1-0 dell'andata a favore delle Streghe, per il miglior piazzamento in campionato è la squadra Toscana ad approdare in finale di Playoff Serie B. A decidere il match è un gol di Benali in avvio Il Pisa aspetta una tra Monza e Brescia, in campo domenica alle 21.