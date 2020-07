Rafa Benitez, ax allenatore del Napoli, si è voluto complimentare con Fabio Pecchia, suo vice proprio nel periodo proprio sulla panchina azzurra, che ha vinto la Coppa Italia di Serie C, come allenatore della Juventus Under 23:

"Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!".