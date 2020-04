Ultime notizie - Coronavirus: clamoroso quanto avvenuto nella serata di ieri a San Marco in Lamis. Il parroco del Paese, insieme al sindaco ed a 200 fedeli, ha tenuto il rito religioso del Venerdì Santo e per accertare i fatti ed i responsabili di questo atto folle in un momento come questo di piena emergenza per il Coronavirus la procura di Foggia ha aperto una inchiesta.