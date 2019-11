Pallone d'oro 2019, Mundo Deportivo: "Ha vinto Messi! Foto e intervista di rito già realizzate"

Pallone d'oro 2019, il Mundo Deportivo oggi in edicola non ha dubbi: è Lionel Messi il vincitore di quest'anno. Il quotidiano, molto vicino alla dirigenza del Barcellona, riferisce anche che nella giornata di lunedì degli inviati di France Football, il quotidiano che assegna il trofeo, sarebbero già stati nella sede blaugrana per l'intervista al giocatore e la foto di rito per il vincitore. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 2 dicembre. Se confermato, sarebbe il sesto titolo per il fuoriclasse argentino.