Palermo-Bari, le formazioni ufficiali: Tutino in panchina, Caprile e Cheddira in campo

Notizie Calcio - Palermo-Bari, fischio d’inizio stasera alle 21.00 per un entusiasmante derby del Sud valido per la 21esima giornata di Serie B. Panchina per l’ex azzurro Tutino approdato in rosanero due giorni fa. Nei pugliesi in campo da subito sia Caprile che Cheddira, entrambi nomi accostati al Napoli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Ceter.