Ultime calcio Napoli - Victor Osimhen ha attaccato i giornalisti questa mattina, incolpandoli di non dire la verità sul paragone con Maradona, ma attraverso i propri canali social si è scusato:

Osimhen

"Per quanto non mi piaccia essere citato erroneamente o preso fuori contesto dai media, voglio scusarmi con chi si è sentito offeso per il tipo di linguaggio che ho usato nel mio post precedente, mi dispiace".