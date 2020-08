Osimhen perde la pazienza: "Mai detto di voler emulare Maradona! A voi giornalisti piace fabbricare bugie. Non parlo dalla morte di mio padre"

Napoli - Victor Osimhen, nuovo acquisto del club azzurro, non ci sta e su Twitter attacca i giornalisti in merito ad alcune presunte dichiarazioni: "Voglio emulare Maradona? Non ho mai detto una cosa del genere, a tutti voi giornalisti di copia incolla piace fabbricare bugie. Dalla morte del mio defunto padre non ho mai concesso alcuna dichiarazione. Smettetela con queste sciocchezze altrimenti ci saranno fuoco e fulmini!"

I never said such a thing,y’all copy paste journalist just like to fabricate lies,since the passing of my late father I haven’t grant any interview whatsoever,stop this nonsense else na thunder go fire una. https://t.co/cQiwaLaS1D

— victor osimhen (@victorosimhen9) August 9, 2020