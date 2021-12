Dalla Nigeria: "Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa, scelto già il suo sostituto!"

Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa con la Nigeria? La notizia proveniente dai media africani relativa al bomber del Napoli riferisce di un Osimhen che avrebbe già comunicato la decisione allo staff della nazionale. Il motivo? Evitare ulteriore diatriba fra il Napoli e la nazionale nigeriana. A raccontare la scelta di Osimhen è stato il noto portale nigeriano ThisDayLive, che afferma come Osimhen c'abbia pensato su a lungo e poi abbia preso questa decisione importante.

La scelta è stata fatta subito dopo essere stato fermato all'aeroporto in Nigeria a causa della positività al Covid, facendo saltare il suo consulto medico in Italia per il recupero dal suo infortunio al volto. Secondo i media nigeriani inoltre, la nazionale degli Eagles avrebbe già scelto anche il giocatore da convocare al suo posto: Henry Onyekuru.