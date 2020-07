Ultime calcio Napoli - Secondo quanto riportato da Tuttosport, la firma di Osimhen tarda ad arrivare perché è arrivata un'offerta economica più alta da parte del West Ham. Sui proprio social Oma Akatugba, amico di Osimhen e giornalista, ha commentato questa notizia definendola una "grossa bugia".

Osimhen

Osimhen è a Lagos

Come vi ha anticipato CalcioNapoli24 nella serata di ieri, Osimhen in questo momento è a Lagos, in Nigeria e si sta godendo qualche giorno di riposo in attesa dell'annuncio ufficiale.