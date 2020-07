Clamoroso Osimhen, Tuttosport: slitta la firma, D'Avila pare abbia presentato un'offerta più ricca dal West Ham! Ultimatum dal Napoli

Ultime mercato Napoli - L’estenuante trattativa per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli procede con l’incedere del gambero, come racconta Raffaele Auriemma sulle colonne di Tuttosport:

"Altra brusca frenata venerdì, dopo l’incontro tra Lopez, patron del Lille, e William D’Avila, nuovo agente del nigeriano, che pare abbia presentato un’offerta fresca fresca dal West Ham, simile a quella del Napoli (50 milioni cash più bonus), ma più ricca per il calciatore. Sarà vero? Nel concreto, la firma che doveva essere apposta in questo fine settimana alla Filmauro, è slittata nuovamente. Ma stavolta il club azzurro ha dato l’ultimatum al giocatore: se non si chiuderà entro questa settimana, il Napoli sarà libero di guardare altrove"