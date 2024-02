ULTIM'ORA - Osimhen è atterrato a Napoli, finalmente è tornato | VIDEO CN24

Victor Osimhen è atterrato a Napoli. Dopo che l'attaccante nigeriano ha perso il volo da Istanbul che avrebbe dovuto riportarlo a Napoli in mattinata, Osimhen è rientrato in città nel tardo pomeriggio, approfittando di un altro volo programmato dalla Turkish Airlines da Istanbul a Napoli.

Osimhen è tornato a Napoli

Il volo Istanbul-Napoli è atterrato con circa 20 minuti di anticipo, poco prima delle 18:00. Osimhen era sull'aereo e finalmente è sbarcato in città.

L'attaccante nigeriano mancava a Napoli da fine dicembre, quando in anticipo si era unito al ritiro della Nazionale nigeriana. Domani dovrebbe essere regolarmente in campo a Castel Volturno per allenarsi con i compagni di squadra e, a questo punto, potrebbe anche essere convocato per Napoli-Genoa.