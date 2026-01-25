Oltre 300 ultras del Napoli identificati a Torino! Si erano disfatti di petardi ed esplosivi in tangenziale

Oltre 300 tifosi del Napoli identificati dalla polizia di Stato a Torino - dove il Napoli sta giocando contro la Juventus - dopo gli scontri con i supporter della Lazio avvenuti stamane sull'autostrada A1.

Nel capoluogo piemontese, alla vista del dispositivo predisposto all'ingresso della tangenziale, i tifosi del Napoli si sono disfatti di oltre 100 aste in pvc della lunghezza da 60 a 120 centimetri, di petardi, fumogeni, una torcia di segnalazione, due manufatti esplosivi artigianali e quattro petardi di piccole dimensioni. Per la messa in sicurezza sono intervenuti gli artificieri. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso le visioni delle immagini per attribuirne la disponibilità.

La posizione di ciascuno sarà vagliata nelle prossime ore, per l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa e l'eventuale segnalazione autorità giudiziaria. Tra gli ultras identificati la polizia ritiene possa esserci qualcuno che ha partecipato agli scontri di questa mattina.