Circolano già le nuove maglie della SSC Napoli per la prossima stagione, ma la società ci tiene a far chiarezza. Le immagini che girano sarebbero un prototipo delle magliette che il club e Kappa hanno valutato. Il club ci tiene a precisare che queste non rappresentano le maglie che saranno effettivamente adottate, che saranno differenti.