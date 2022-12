Nuova maglia Napoli, cambia il regolamento della Serie A! Limitazioni per il club azzurro: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il Napoli negli ultimi anni è stata una delle società più attive dal punto di vista della realizzazione e vendita delle magliette. Dalle special edition fino alle collaborazioni, il club di De Laurentiis, però, potrebbe presto essere limitato dalle nuove regole della serie A.

Maglia Napoli, cambia regolamento Serie A

Secondo quanto riporta Il Mattino a partire dalla stagione 2024/2025, i club dovranno prevedere, in caso di divise da trasferta con maglia e pantaloncini/calzettoni di colori diversi tra loro, dei kit monocolore a tinta unita, per facilitare le combinazioni con le formazioni avversarie. Cambia anche il numero di divise da gioco previste obbligatoriamente per i portieri: le squadre devono avere almeno tre divise portieri (attualmente sono due) chiaramente in contrasto tra loro ed in contrasto con le divise dei calciatori di movimento e comunque almeno due diverse da queste ultime.

Ma la vera novità che interesserebbe il Napoli sta negli elementi decorativi delle divise, che da anni contraddistinguono le maglie azzurre e non solo. Gli elementi potranno rappresentare lo stemma o parte di esso, il nome, il soprannome o l’abbreviazione della società, o un simbolo ad essa chiaramente e inequivocabilmente riconducibile, oppure essere rappresentativi di un particolare evento celebrativo del club e ancora riprodurre elementi figurativi.

Gli elementi non dovranno includere lettere, numeri o combinazioni delle due; non dovranno rappresentare o richiamare in alcun modo marchi e/o prodotti commerciali; dovranno essere realizzati tono su tono, jacquard o embossing e non dovranno compromettere la predominanza cromatica della divisa da gioco.