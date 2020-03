Neymar è sparito, scappa da Parigi e non risponde più al Psg

Ultimissime Napoli calcio - Neymar, dopo aver guidato il Psg ai quarti di finale di Champions League (il brasiliano ha realizzato due reti tra andata e ritorno contro il Borussia Dortmund), è fuggito in Brasile, nella sua villa a Mangaratiba per trascorrere lì il periodo di quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus. Il Psg, intanto, attende ancora una sua risposta circa il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2022. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo, secondo quanto riferito da Le10Sport, già tra ottobre e novembre avrebbe messo sul tavolo la proposta del club. Una proposta alla quale Neymar non ha ancora risposto.

Neymar e il nodo rinnovo

La stella brasiliana, dunque, avrebbe lasciato in standby la vicenda rinnovo e starebbe riflettendo sul proprio futuro. Neymar vorrebbe attendere la fine della stagione per vedere il percorso del Psg in Champions League, trofeo che rappresenta una priorità per O Ney anche in ottica Pallone d'Oro. Su di lui c'è sempre un forte interesse del Barcellona, club nel quale ha già militato dal 2013 al 2017 e che la scorsa estate ha avviato una vera e propria telenovela di mercato per riportarlo al Camp Nou. Nel caso in cui Neymar dovesse rifiutare il rinnovo del Psg, il club si ritroverebbe un bel gruzzoletto da reinvestire.