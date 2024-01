Ndombele irriconoscibile: vistosamente sovrappeso, guardate com'è diventato | VIDEO

Che fine ha fatto Tanguy Ndombele? Ex centrocampista del Napoli campione d'Italia l'anno scorso, dopo il rientro dal prestito al Tottenham è andato al Galatasaray, in Turchia. Nessuno però si aspettava di vederlo in queste condizioni.

Ndombele ingrassato

Giovedì Ndombele è sceso in campo nella partita di Coppa di Turchia vinta 4-1 dal Galatasaray contro l'Umraniyespor e le immagini sono diventate subito virali. Vistosamente in sovrappeso, Ndombele è apparso goffo e ingrassato, sicuramente al di sotto delle sue ben note qualità atletiche. A vederlo così è davvero irriconoscibile.

