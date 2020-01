Napoli-Juventus, le ultime di formazione di Sky: Fabian Ruiz davanti a Lobotka, Meret fra i pali! Out Higuain

Probabili formazioni Napoli-Juventus / Ultimissime calcio Napoli - Mancano ormai poche ore al big match dello stadio San Paolo di Fuorigrotta, dove si affronteranno la squadra di Gennaro Gattuso che arriva dal successo contro la Lazio in Coppa Italia e la rosa prima in classifica, allenata dall'ex Napoli, Maurizio Sarri. Non ci sarà Ospina, che stamattina ha dato forfait per una forte influenza.

Napoli-Juventus, le ultimissime di formazione: Meret fra i pali, c'è Fabian Ruiz

Queste le ultimissime di formazione con le probabili scelte di Gattuso e Sarri per Napoli-Juventus secondo la redazione di Sky Sport:

Napoli, Allan e Ospina non ci saranno

La vittoria in Coppa Italia conto la Lazio può rappresentare una svolta per il Napoli di Gattuso che nel posticipo riceve la Juve capoclassifica. In porta si rivede Meret; in difesa torna a disposizione Mario Rui (di rientro dalla squalifica). Hysaj quindi giocherà a destra con Di Lorenzo centrale. In mediana Allan era rimasto fuori contro la Lazio e la situazione non è cambiata in vista della Juventus. Il brasiliano, oltre ad essere infortunato, ha chiesto e ottenuto un permesso lampo per volare in Brasile. In attacco Lozano spera ma al momento Callejon-Milik-Insigne pare essere il tridente favorito. Senza Allan può toccare anche in campionato a Demme.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Hysaj, Di Lorenzo Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

Gennaro Gattuso e le scelte di formazione per Napoli-Juventus

Juventus, emergenza? C’è Matuidi

Infortunio muscolare per Danilo nella sfida di Coppa Italia. Le corsie esterne rischiano di diventare un problema per Maurizio Sarri che però ha già una possibile soluzione d’emergenza: “Siamo rimasti con Cuadrado che veniva dall’influenza e con Alex Sandro che aveva un problema sul muscolo trasverso – ha dichiarato Sarri al termine del match contro la Roma – Potrebbe giocare Matuidi come terzino in caso di necessità”. Gli esami ai quali si è sottoposto Danilo ci dicono che l'esterno mancherà sicuramente a Napoli. Tra 10 giorni ci saranno nuovo controlli medici. In mediana si è rivisto un ottimo Bentancur che si candida per un posto. Là davanti coppia probabile Dybala-Higuain.