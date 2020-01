Sky - Confermati Ospina e Demme in Napoli-Juve, Lobotka-Maksimovic dalla panchina: ci sarà Fabián dal 1' [GRAFICO]

Probabili formazioni Napoli-Juve - Si avvicina la sfida di domenica sera al San Paolo contro la Juventus, il Napoli di Gennaro Gattuso si allena a Castel Volturno fra le tante assenze, soprattutto in difesa.

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per svelare le scelte di formazione di Gattuso per Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Formazione contro la Juve? Degli infortunati recupererà soltanto Maksimovic, ma soltanto per la panchina. Ci saranno ancora Manolas e Di Lorenzo centrali, con Hysaj e Mario Rui. Tra i pali vedremo ancora Ospina, perchè l'idea di Gattuso è che bisogna costruire dal basso e il portiere colombiano aiuta a costruire dalla difesa. In mezzo al campo ci sarà Demme, l'idea è quella di schierare sia Fabian Ruiz che Zielinski per dare qualità e sostenere il tridente di Callejon, Milik e Insigne".