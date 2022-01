Napoli in partenza per il Maradona, siparietto tra Spalletti ed un tifoso [VIDEO CN24]

Notizie Napoli calcio. Il Napoli sta lasciando in questi momenti l'Hotel Caracciolo per dirigersi allo stadio Maradona, dove alle 18.00 affronterà la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli Fiorentina

Napoli-Fiorentina, gli azzurri in partenza per il Maradona

La squadra di Spalletti è salita da poco sul pullman e si accinge a partire destinazione Fuorigrotta. Diversi tifosi hanno voluto salutare gli azzurri all'esterno della struttura alberghiera: da segnalare anche un piccolo siparietto tra Spalletti ed un supporter, con quest'ultimo che ha chiesto lo stato di salute del mister dopo la guarigione dal Covid-19.