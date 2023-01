Napoli Futsal, 4-4 al PalaCarrara con un coriaceo Pistoia. Marìn: “Il risultato non ci lascia contenti”

Il Napoli torna con un pari da Pistoia. Il team di Fratini è ostico e coriaceo: lo dimostra andando

avanti con il talento Javi Roni dopo solo 00’45”. Prima Mancha dal dischetto, poi Fortino la

ribaltano momentaneamente. Il 2-2 lo firma Belloni, un primo tempo di marca partenopea si chiude

sul 2-3 grazie a De Simone, con il nazionale rumeno che fallisce dai dieci metri. Ancora Belloni e

Javi Roni nella ripresa, il 4-4 definitivo è di Max De Luca. Azzurri sempre lassù, +4 sull’Olimpus

Roma vittorioso a Ciampino. Venerdì 20 a Cercola sfida proprio a Salla e soci.

PRIMO TEMPO - Il goal di Javi Roni dalla distanza sblocca il punteggio. Ci prova Arillo al volo,

si fanno vedere Honorio e Borruto ed a 6’37” il rigore di Mancha vale l’1-1. Nuovamente Arillo,

assist per l’1-2 di Fortino. Bebetinho testa la spaccata di Pietrangelo ed è il preludio al pari di

Belloni all’angolino. La palla in mezzo di De Luca, De Simone di testa mette dentro il 2-3 della

prima frazione. Il rumeno spara alto un tiro libero a 17’40”, l’ultima occasione da fuori per Galindo.

SECONDO TEMPO – Uno scatenato Javi Roni provoca il 3-3 dopo ventidue secondi: al centro,

con deviazione di Fortino, Belloni c’è per la più facile delle doppiette. Su corner Arillo si divora il

poker, tentativi di Bebetinho e Mancha. È Javi Roni a piazzare il destro per il nuovo vantaggio

nero-arancio a 5’52”. Weber è miracoloso in uscita su Rafinha, suola dell’ex Petrarca per Borruto:

ancora l’estremo difensore locale. Un break di Honorio propizia il definitivo 4-4, la firma è di De

Luca. Nel finale Pietrangelo salva su Guina, col power play altra chance per l’autore del definitivo

pareggio. Nulla: finisce così.



SALA STAMPA – “Match molto equilibrato, loro sono andati sempre avanti – dice Marìn. –

Sapevamo fosse difficile, noi non siamo stati in grado di condurre né abbiamo fatto la quinta rete

col portiere di movimento. Volevamo cominciare al meglio, il risultato non ci lascia contenti”.

NUOVA COMAUTO PISTOIA-NAPOLI FUTSAL 4-4 (2-3 p.t.)

NUOVA COMAUTO PISTOIA: Weber, Javi Roni, Belloni, Bebetinho, Guina, Vasile, Degan,

Galindo, Melani, Ugas, Panattoni, Caio. All. Fratini

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, F. Perugino, Arillo, Mancha, Fortino, De Luca, Rafinha,

Honorio, Borruto, De Simone, A. Perugino, De Gennaro. All. Marìn

MARCATORI: 0’45” p.t. Javi Roni (P), 6’37” rig. Mancha (N), 10’36” Fortino (N), 16’05”

Belloni (P), 16’40” De Simone (N), 0’22” s.t. Belloni (P), 5’52” Javi Roni (P), 8’02” De Luca (N)

AMMONITI: F. Perugino (N), Borruto (N), Bebetinho (P), Mancha (N), Guina (P), Ugas (P), Javi

Roni (P)

ESPULSI: al 19’11” del s.t. Vasile (P)

NOTE: al 17’40” del p.t. Mancha (N) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Marco Moro (Latina), Fabio Pozzobon (Treviso) CRONO: Nicola Lacrimini (Città di

Castello)