Napoli-Cremonese verso il sold-out: ecco gli ultimi biglietti rimasti | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Praticamente polverizzati i biglietti di Napoli-Cremonese in poche ore, con lo stadio Maradona verso il sold out: restano soltanto le curve inferiori poste in vendita in un secondo momento. Per il resto su Ticketone non c'è già più disponibilità di tagliandi nei restanti settori dello stadio di Fuorigrotta.

Più precisamente, ecco i settori rimasti in vendita:

Tribuna Nisida (54 euro) : ultimi posti

: ultimi posti Distinti inferiori (39 euro) : ultimi posti

: ultimi posti Curva A inferiore (29 euro) : disponibilità media

: disponibilità media Curva B inferiore (29 euro): disponibilità media

Per comprare i biglietti, vai sul sito di TicketOne.

