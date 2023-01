Biglietti Napoli-Cremonese TicketOne: quando escono e prezzi

Biglietti Napoli Cremonese Serie A. Il 12 febbraio 2023 si giocherà Napoli Cremonese, biglietti in vendita già in queste prossime ore per tutti i settori con tanta attesa dei tifosi per i biglietti Napoli Cremonese 2023. Manca solo l'ufficialità che farà scattare la corsa dei tifosi per i biglietti Napoli Cremonese: TicketOne o ricevitorie per acquistarli.

Biglietti Napoli Cremonese: quando escono

Biglietti Napoli Cremonese 12 febbraio 2023. In queste prossime ore dovrebbe esserci il comunicato ufficiale della SSC Napoli per i biglietti Napoli Cremonese 2023. Dopo la partita con lo Spezia, con la gara vietata ai tifosi, ci sarà un'altra partita in campionato in casa per la squadra di Spalletti che giocherà contro la Cremonese.

Ma quando escono i biglietti Napoli Cremonese? E' nelle prossime ore che sarà lanciata dal club azzurro la vendita per la partita di campionato. Saranno svelati anche i prezzi per i biglietti di Napoli Cremonese.