Napoli-Cremonese, microlesione all'adduttore per Okereke: a rischio altri 2 giocatori

Notizie Calcio - Ritorna la Cremonese al Maradona questo fine settimana, proprio la squadra di Davide Ballardini - ultima in classifica e senza nemmeno una vittoria - che ha sorprendentemente buttato fuori il Napoli dalla Coppa Italia ai calci di rigore.

Napoli-Cremonese, cattive notizie per Ballardini

Ma si registrano cattive notizie per i lombardi. Se Buonaiuto e Acella hanno svolto parte del lavoro con la squadra e le condizioni di Lochoshvili migliorano, ha lavorato invece in differenziato Okereke che ha rimediato una microlesione all’adduttore. Da parte anche Benassi per un trauma contusivo e Quagliata per distrazione muscolare. Tutti e tre, potenzialmente, sono a rischio per la gara di Fuorigrotta.