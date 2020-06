Elsi, Giovanni, Mario e quel 5 che vale 150: simpatico retroscena con il loro agente [ESCLUSIVA]

Ultime notizie Coppa Italia, esclusiva Calcio Napoli 24. Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui sono tutti accomunati dalla gavetta all'Empoli. E' grazie anche alla fiducia della società di Corsi se oggi sono diventati calciatori di prima fascia in un club prestigioso come il Napoli. La vittoria della Coppa Italia è la giusta ricompensa per i sacrifici e soprattutto le critiche subite nell'ultimo anno e mezzo da Elseid e Mario. Una menzione particolare la merita Giovanni da Ghivizzano che ha sofferto e macinato chilometri per arrivare ad essere uno dei terzini più forti del nostro panorama calcistico.

L'esultanza di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo

Ieri i tre difensori si sono fatti immortalare in uno scatto con il proverbiale cinque. Qualcuno penserà in un gesto innocente, ma non è proprio così. Prima della gara il loro agente Mario Giuffredi, tifoso da sempre del Napoli, gli ha messo una sorta di premio partita di 50mila euro a testa qualora i suoi assistiti fossero riusciti a portare la Coppa a Napoli. Nei festeggiamenti ecco spuntare il trio con messaggio in codice ed anche ironico dedicato al loro agente, come a dire: ora tira fuori quanto hai promesso. Per la serie ogni promessa è un debito...

