Napoli-Atalanta Coppa Italia, dove vederla? La partita gratis e anche in streaming, si gioca il 3 febbraio

Napoli Atalanta Coppa Italia TV - Dove vedere Napoli-Atalanta? Napoli Atalanta , dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso si avvicina alla sfida dei Semifinali di Coppa Italiadella nuova stagione 2020/21. Napoli Atalanta Coppa Italia. La gara sarà visibile in esclusiva e gratis sui canali mercoledì 3 febbraio con orario ancora non stabilito. Semifinali Coppa Italia, tra le partite spunta Napoli Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona.

Semifinali Coppa Italia, calendario

Tutte le partite reali di giornata con il turno di Coppa Italia.

Semifinale Coppa Italia, andata: 2 febbraio 2021 Inter-Juventus ore 20:45

Semifinale Coppa Italia, andata: 3 febbraio 2021 Napoli-Atalanta ore 20:45

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 9 febbraio 2021 Juventus-Inter

Semifinale Coppa Italia, ritorno: 10 febbraio 2021 Atalanta-Napoli

Napoli Atalanta dove vederla? Dove si vede Napoli Atalanta Coppa Italia? La gara tra Napoli e Atalanta sarà visibile in esclusiva sui Canali Rai in chiaro sul canale Rai 1.

Napoli Atalanta streaming Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Atalanta ? La partita è di Coppa Italia, è possibile, in alternativa, seguire il match anche in streaming, sull'app di Ray play.

Quarti di Finale di Coppa Italia: Napoli-Spezia 28 gennaio 2021 ore 21