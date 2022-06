Andrea Pinamonti appare sempre più orientato a sposare l'Atalanta. La Dea, però, in avanti ha Muriel e Zapata e solo se cederà il primo, potrà investire sul centravanti con il Monza che resta alla finestra.

Andrea Petagna

Petagna piace al Monza

Adriano Galliani, come riporta TuttoMonza, continua a parlare con il Napoli per Petagna, che però non vorrebbe lasciare gli azzurri nonostante rischi di trovare poco spazio nella prossima stagione. Situazione in evoluzione.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli