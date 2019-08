Calciomercato Napoli - La moglie di Hirving Lozano sul proprio profilo Instagram lascia intendere l'arrivo alla Ssc Napoli. Infatti, sono diversi i like ai commenti dei tifosi che le chiedono del possibile arrivo in azzurro. Lozano sarà il quarto acquisto per la rosa di Carlo Ancelotti. La prossima settimana ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto.

Clicca sulla foto per ingrandirla.