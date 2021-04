Montpellier-Marsiglia 3-3: Che giocata di Milik! L'ex azzurro autore di un gol fantastico [VIDEO]

Ultimissime notizie. Gol di Arek Milik con l'Olympique Marsiglia: l'ex attaccante del Napoli, oggi in Francia, si è reso protagonista di una giocata da campione. Nel match di campionato contro il Montpellier ha stoppato il pallone, ha scartato l'avversario con un tunnel ed ha battuto il portiere.

Milik gol Montpellier-Marsiglia

Milik gol

Il Marsiglia batte fuori casa il Montpellier in League 1. L'ex attaccante del Napoli è stato autore di un gol di pregevole fattura. Stop in corsa, tunnel all'avversario e sinistro a spiazzare il portiere per il bomber polacco che continua a fare veramente bene in Francia.

Guarda il video del gol di Milik in allegato!