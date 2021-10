Mentana e Pardo sospesi dall'Ordine dei giornalisti: i dettagli

Ultime calcio - C'è anche Enrico Mentana tra i 612 giornalisti sospesi dall'Ordine del Lazio. Ad annunciarlo il Fatto quotidiano. L'elenco vip è nutritissimo: oltre al direttore del TgLa7, spiccano Pierluigi Pardo, Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori e Francesco Merlo, e altri nomi noti come quelli di Agostino Saccà, Marcello Sorgi, Salvo Sottile, Luca Telese. Tutti personaggi ammirati e rispettati. Ma che hanno un piccolo problema: non hanno ancora attivato l'indirizzo di Posta elettronica certificata, la famigerata Pec, o perlomeno non l'hanno comunicato all'Ordine dei giornalisti del Lazio. Nessuna grave violazione della deontologia professionale, dunque, ma semplici problemi di burocrazia.