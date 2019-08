Manchester United, Lukaku non convocato per il match con il Milan

Romelu Lukaku non è stato convocato da Ole Gunnar Solskjaer per la sfida prevista domani a Cardiff tra Manchester United e Milan, valida per l’International Champions Cup 2019.

L’attaccante belga, accostato prima all’Inter e negli ultimi tempi, con maggiore insistenza alla Juventus, rimane quindi ai margini del progetto dei Red Devils. I bianconeri stanno lavorando intensamente per trovare la soluzione e sbloccare la trattativa che dovrebbe vedere Lukaku imboccare la via per Torino e Paulo Dybala fare il percorso inverso, indossando la maglia del Manchester United.

Queste la lista dei convocati di Ole Gunnar Solskjaer: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.