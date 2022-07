Maglia Napoli, indiscrezione sulla terza divisa: ecco di che colore dovrebbe essere

Ultime SSC Napoli - Manca ancora la divisa da gioco ufficiale, intanto il materiale tecnico e da passeggio inizia ad essere in vendita su Amazon. Per il momento, vi sono in vendita 3 capi della nuova linea della stagione 2022-2023 della SSC Napoli - EA7:

Napoli maglia EA7

Napoli 2022/23, colore terza maglia

In attesa di vedere la maglia ufficiale azzurra esordire il 27 luglio in amichevole, la pagina A Tutela della Maglia del Napoli ha sveltato un'indiscrezione sui colori delle altre divise: