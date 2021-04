Il Riformista - Spuntano 2 maglie con fantasia Marcelo Burlon del Napoli, una è per Maradona? [FOTO]

Marcelo Burlon Napoli. I colleghi de Il Riformista hanno pubblicato un articolo in cui si parla di due presunti modelli di magliette del Napoli ispirate allo stilista Marcelo Burlon.

Ecco quanto scrivono in uno stralcio dell'articolo:

"Nel centro storico di Napoli sono in corso le riprese di uno spot e alcuni attori stanno indossando maglie decisamente particolari. Non è chiaro se siano ufficiali, originali e da chi sono state create, ma entrambe sono in fantasia che sembra quella che ha reso celebre la marca Marcelo Burlon. Sicuramente si riferiscono a quest’anno, visto che sulla spalla c’è la coccarda della Coppa Italia conquistata il 17 giugno scorso e, quella nera, potrebbe essere commemorativa di Maradona o avere comunque un riferimento nei suoi confronti. Infatti proprio il giorno della scomparsa del Pibe de Oro, avvenuta lo scorso 25 novembre, tutti gli account social del Napoli hanno vestito il logo a lutto colorato di nero, proprio come appare sul modello di cui stanno circolando le foto.

Su entrambe le maglie campeggia il logo della Kappa anche se sul sito ufficiale non si trovano riscontri in merito a questa nuove maglie. Insomma, non ci resta che aspettare e capire se sono state realizzate solo per girare qualche pubblicità o per lanciare una nuova partnership commerciale e saranno messe in vendita".

Al di là delle indiscrezioni si attendono conferme e smentite dalla Ssc Napoli, già protagonista in passato di iniziative marketing di successo