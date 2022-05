Infinito Maggio, a 40 anni segna al 90' il gol che può salvare il suo Vicenza! | VIDEO

Ultime calcio - Dopo le retrocessioni di Pordenone, Crotone e Alessandria, la Serie B, mediante i playout, dovrà determinare la quarta squadra che saluterà la Cadetteria per "trasferirsi" in Serie C. La gara di andata dello spareggio tra Vicenza e Cosenza è stata decisamente segnata dal VAR.

Maggio decide la sfida playout in serie B

Nel primo tempo, lo strumento tecnologico annulla la rete del vantaggio cosentina, causa posizione di fuorigioco di Caso, nella ripresa è invece annullato il gol a Diaw. Il gol però arriva, allo scadere, grazie a Christian Maggio, che su una respinta trova il gol che dà ossigeno al Lane. La gara si chiude quindi sull'1-0, il 20 maggio è fissato il ritorno del match.

