Lituania-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini tiene fuori Insigne, gioca Bernardeschi dal 1'

Ultime calcio - Vincere per chiudere a punteggio pieno il primo ciclo di partite valevoli per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. Questo l'obiettivo dell'Italia di Roberto Mancini, che dopo le vittorie su Irlanda del Nord e Bulgaria, si appresta a sfidare la Lituania (stasera, ore 20:45) in occasione della terza giornata del Gruppo C. Queste le formazioni ufficiali:

Lituania (4-3-3) Svedauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka; Novikovas, Cernych, Sirgedas.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bastoni, Mancini, Emerson Palmieri; Pellegrini, Locatelli, Pessina; El Shaarawy, Immobile, Bernardeschi. All. Roberto Mancini