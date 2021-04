Lavezzi, la fidanzata brasiliana e quel giallo sulle violenze

Ultime calcio - Un fidanzamento interrotto e sullo sfondo un giallo su presunte violenze. Ezequiel Lavezzi è al centro di un caso fatto scoppiare dalla fidanzata (o ex?) brasiliana Natalia Borges che ha vissuto per lunghi periodi accanto al 35enne ex calciatore del Napoli sull'isola di Saint Barth (Antille), ha dichiarato a una tv argentina di avere chiuso il rapporto con Lavezzi:

«Non mi sento di parlarne adesso però». Ha colpito un post su Instagram pubblicato dalla modella in cui lancia l'allarme sulle violenze contro le donne. In tv le hanno chiesto se questo era il motivo dell'interruzione del suo rapporto con Lavezzi e lei ha dichiarato: «Non parlerò mai male del Pocho».

Lavezzi, che vive a Parigi da quando ha concluso la carriera, ha replicato: