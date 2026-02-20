La rovesciata di McTominay diventa un murale! Inaugurata l'opera d'arte | FOTO

Un murale per Scott McTominay a Glasgow, in Scozia! Il centrocampista del Napoli è diventato un vera e propria leggenda in Scozia dopo la straordinaria rovesciata contro la Danimarca che gli è valsa la qualificazione ai Mondiali 2026.

Per celebrare la prodezza, in Scozia hanno deciso di dipingere la rovesciata di McTominay in formato gigante sulla facciata di un palazzo a Somerville Drive, la via di Glasgow che conduce allo stadio Hampden Park dove gioca la Nazionale. L'opera è stata commissionata da ADIDAS e Scottish Football Association ed è basata sullo scatto del fotografo Ross McDonald.

A realizzarla è stata la Global Street Art di Lee Bofkin, che ha dichiarato: "Siamo onorati di essere stati incaricati di dipingere questo murale che celebra l'incredibile rovesciata di Scott McTominay, che ha contribuito a portare la Scozia alla Coppa del Mondo FIFA di quest'anno. Ci auguriamo che i tifosi si divertano a vedere questo momento immortalato nella vernice, a 36 piedi di altezza nella città di Glasgow".

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