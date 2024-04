La richiesta di Calzona a tutti i giocatori del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli del presente vive in un clima fantasma, a leggere l’elenco degli addii certi e di quelli probabili, ma in realtà si gioca l’Europa come scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli si gioca l’Europa

Calzona sta provando a raddrizzare la situazione, un allenatore con la valigia anche lui. Come il centravanti: