La Repubblica - Ecco il piano Marshall per salvare il calcio

Ultimissime Napoli calcio - Un danno di miliardi se i campionati di calcio, ora sospesi, non potessero riprendere e concludersi questa estate: solo per la serie A si parla di oltre 700 milioni in meno (contratti tv, incassi, sponsor, eccetera), più ci sono serie B, serie C, i dilettanti. Ne parla repubblica.it:

"Migliaia di club senza introiti. Per questo si sta studiando un piano Marshall da presentare al governo: strumenti di defiscalizzione che possano alleggerire la pressione sui club, fondi straordinari capaci di impedire nuovi problemi, inoltre la possibilità di assegnare alle società un ristoro economico connesso al danno subito per effetto dei provvedimenti, elemento che diventa quanto mai determinante per la vita e la sopravvivenza dei club. Su questo ha lavorato, sta lavorando, anche il presidente della Lega di B, l'avvocato Mauro Balata: l'assemblea, all'unanimità, ha espresso la volontà di chiudere la stagione, sforando-se necessario-sino ai primi di luglio. Ma intanto si pensano a correttivi per il futuro, i club cadetti non hanno ancora preso ufficialmente in considerazione l'ipotesi del taglio degli stipendi ai calciatori, cosa che invece stanno facendo quelli della serie A. Ma non è semplice, si rischia un forte contenzioso coi giocatori. Dipende quanto tempo staranno fermi e se potranno concludere la stagione"