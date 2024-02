La prima missione di Calzona è compiuta, e c'entrano i tifosi del Napoli

Ultime notizie Napoli - La prima missione di Francesco Calzona è compiuta. Non c’entra il risultato ma i tifosi del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Lo scalpo che Calzona porta a casa è il ritrovato entusiasmo del popolo napoletano:

"Ha trascinato la squadra fino alla fine e poi si è alzato in piedi ad applaudire dopo il fischio finale. Le parti si erano lasciate con un “meritiamo di più” dei tifosi e tanti fischi per i giocatori, stavolta si sono salutati con un orgoglio ritrovato e sulle parole di “napoletano vero”. Presto, prestissimo per capire se davvero ci sono gli elementi per svoltare definitivamente, ma intanto il Napoli è piaciuto, ha reagito, ha lottato"