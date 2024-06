"La giuridicità delle regole del gioco del calcio", incontro a Roma il prossimo 4 luglio: i dettagli

Il 2 luglio 2024, alle ore 10:00, la Sala Consiliare “G. Marinozzi” dell’Università di Roma “Foro Italico” ospiterà l’incontro studio “La giuridicità delle regole del gioco del calcio”, organizzato dal Centro di Diritto ed Etica dell’Università di Roma “Foro Italico” e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

L’incontro ha l’obiettivo di indagare le regole del gioco del calcio come norme giuridiche, in modo da facilitarne il corretto uso e il loro rispetto nel corso delle gare e, dunque, garantire la correttezza delle competizioni. L’argomento va oltre i confini del settore giuridico, non solo per la rilevanza economico-sociale del fenomeno “calcio”, ma anche per il grande numero di stakeholders coinvolti. Inoltre, l’enorme diffusione popolare del fenomeno costituisce un’opportunità per sviluppare un confronto sui temi cruciali della democrazia e dello Stato di diritto, a cominciare dal principio di legalità.

Gli interventi si focalizzeranno anche sul tema dell’informazione e del dibattito mediatico, sottolineando quanto essi dovrebbero tener conto degli elementi di giuridicità che caratterizzano la competizione calcistica. L’informazione è certamente in grado di influenzare in maniera significativa l’applicazione della norma e i comportamenti degli attori del gioco ed è per questo motivo che è imprescindibile che sia corretta e verificata e che non si riveli, come spesso accade, superficiale ed approssimativa.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il libro “Lezioni di giuridicità delle regole del calcio”, edito da Editoriale Scientifica, alla presenza degli autori Guido Clemente di San Luca, Giovanni Martini, Mario Paladino.

Il convegno è in via di accreditamento per il rilascio di 3 crediti agli avvocati partecipanti.

Programma

Saluti istituzionali

Attilio Parisi, Magnifico Rettore Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport.

Presiede e coordina

Giuseppe Lepore, Vicepresidente del Tribunale Federale Nazionale FIGC-Sezione Vertenze economiche.

Introduce

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Interventi

Il rapporto fra ordinamento generale e ordinamento del calcio

Francesco Bilancia, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma “La Sapienza”.

La verifica della correttezza nell’applicazione delle regole del gioco fra discrezionalità interpretativa e valutazione tecnico-discrezionale

Gennaro Terracciano, Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Roma “Foro Italico”.

Violazione delle regole del giuoco e sindacato giurisdizionale

Paolo Del Vecchio, Avvocato dello Stato; Giudice della Corte di Appello FIGC.

La violazione delle regole del giuoco fra illegittimità e illiceità: il reato di frode sportiva

Laura Santoro, Ordinario di Diritto privato, Università di Palermo; Vicepresidente IV Sez. del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Le regole del calcio nella comunicazione mediatica

Ivan Zazzaroni, Direttore Corriere dello Sport; Marco Bucciantini, Giornalista Sky Sport.

La riforma del controllo sui bilanci delle società sportive

Lorenzo Casini, Ordinario di Diritto Amministrativo, Scuola IMT Alti Studi di Lucca; Presidente della Lega Serie A.

Conclusioni

Leonardo Ferrara, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Firenze.

Daria De Pretis, Emerito di Diritto Amministrativo, Università di Trento; Vicepresidente emerito della Corte costituzionale.