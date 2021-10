Ultime notizie calcio Napoli - Dopo un buon primo tempo in cui era riuscita a reggere l'urto, la Macedonia è crollata nel secondo tempo contro la Germania, che si è imposta con un netto 4-0 grazie alla doppietta di Timo Werner ed alle reti di Havertz e di Musiala. Il talento del Napoli Elif Elmas è rimasto in campo per tutta la durata del match.