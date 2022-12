"Passando il Natale come piace a noi", Giovanni Simeone e il papà Diego Simeone si sono ritrovati per festeggiare in famiglia il Natale.

Giovanni Simeone trascorre il Natale in famiglia

I due, però, insieme all'altro fratello, hanno giocato ovviamente un po' a calcio, probabilmente dopo una piccola seduta di allenamento e una partita, indossando le rispettive maglie.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli