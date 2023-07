Kim lascia il Napoli, ma lo sponsor coreano Upbit resta: i dettagli

Kim dice addio al Napoli, ma non lo sponsor coreano Upbit. Lo sponsor del retro maglia della SSC Napoli nella stagione sarà ancora al proprio posto anche nella stagione 2023-2024. Ecco la nota della socieàt asiatica:

"Grazie alla grande prestazione dell'SSC Napoli in questa stagione, Upbit ha avuto anche una preziosa opportunità per farsi conoscere dagli appassionati di calcio di tutto il mondo. Abbiamo in programma di tifare insieme come partner ufficiale del Napoli nella stagione 23-24 come previsto".